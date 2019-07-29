20 человек погибли в результате нападения на офис кандидата в вице-президенты Афганистана

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По меньшей мере двадцать человек погибли, еще пятьдесят были ранены в ходе перестрелки в Кабуле с боевиками, которые напали на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. Как передает Report, об этом сообщает ToloNews со ссылкой на представителя МВД страны.

Отмечается, что перестрелка с боевиками продолжалась шесть часов.

Нападение началось, когда у офиса Салеха и возглавляемого им политического движения взорвался заминированный автомобиль. После этого по меньшей мере четверо боевиков начали обстреливать здание.

В момент взрыва Салех с еще примерно сотней сторонников находился в здании. Политик получил ранение, из обстреливаемого здания его эвакуировали. Офис находится по соседству с жилыми домами и университетом.

В МВД Афганистана сообщили, что 16 погибших в перестрелке оказались мирными гражданами. Четверо нападавших также убиты.