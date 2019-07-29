 Наверх

20 человек погибли в результате нападения на офис кандидата в вице-президенты Афганистана

20 человек погибли в результате нападения в Кабуле
© Tolo news

По меньшей мере двадцать человек погибли, еще пятьдесят были ранены в ходе перестрелки в Кабуле с боевиками, которые напали на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. Как передает Report, об этом сообщает ToloNews со ссылкой на представителя МВД страны.

Отмечается, что перестрелка с боевиками продолжалась шесть часов. 

Нападение началось, когда у офиса Салеха и возглавляемого им политического движения взорвался заминированный автомобиль. После этого по меньшей мере четверо боевиков начали обстреливать здание.

В момент взрыва Салех с еще примерно сотней сторонников находился в здании. Политик получил ранение, из обстреливаемого здания его эвакуировали. Офис находится по соседству с жилыми домами и университетом. 

В МВД Афганистана сообщили, что 16 погибших в перестрелке оказались мирными гражданами. Четверо нападавших также убиты.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!