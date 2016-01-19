Завтра начнется Давосский экономический форум

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 20-23 января в швейцарском Давосе состоится очередная ежегодная встреча Всемирного экономического форума.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по традиции Давосский форум проводится в январе-феврале.

В настоящее время деятельность форума направлена на развитие международного сотрудничества и на улучшение взаимодействия государства и бизнеса.

Членами организации ВЭФ являются около 1000 крупных международных компаний (с оборотом свыше 5 млрд. долларов США) - их приглашают для участия в работе форума с учетом национального рейтинга и роли в развитии региона. Руководит ВЭФ Совет форума, состоящий из представителей более 60 стран.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты в курортном г.Давос (Швейцария), которую проводит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Помимо организации этого мероприятия ВЭФ реализует ряд международных экономических программ, направленных на борьбу с безработицей, увеличение инвестиций в развивающиеся страны, инновации в финансовой сфере и др.