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    2 армян и армянку задержали в США по делу о наркотиках

    Они были арестованы при обыске их дома

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Полиция Лос-Анджелеса 29 января задержала 2 армянских мужчин и 1 женщину по подозрению в выращивании конопли и хранении наркотиков.

    Как передает Report со ссылкой на mynewsla.com, 27-летний Армен Симонян, 28-летний Микаэл Петросян и его супруга, 24-летняя Марине Петросян, были арестованы при обыске их дома.

    Полиция получила сведения о том, что они связаны с Андреем Арутюняном, осуждённым в 2015 г за продажу приспособлений для производства наркотиков и выпущенным под подписку о невыезде. Арутюнян – член банды Armenian Power.

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