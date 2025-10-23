19-ый пакет санкций против России: ЕС нацелился на энергетику, дипломатов и банки - ОБЗОР

Одобренный сегодня утром на заседании Совета ЕС 19-й пакет антироссийских санкций включает 69 дополнительных индивидуальных санкционных мер и большое число экономических ограничений, направленных на ключевые сектора РФ, включая энергетику, финансы и военно-промышленный комплекс.

Как сообщает европейское бюро Report, в санкционный пакет также включены меры против Беларуси, чтобы ограничить ее поддержку войны России против Украины.

Санкции нацелены на российскую энергетику, банки, криптовалютные биржи и организации в Китае, среди прочего.

Кроме этого, Совет усиливает контроль за передвижением российских дипломатов по территории ЕС и принимает дополнительные меры против тех, кто ответственен за похищение украинских детей.

"Сегодняшний пакет является ответом на эскалацию агрессии России против Украины, нацеленную на гражданскую инфраструктуру, включая энергетические, водные и медицинские объекты. Эти атаки, причинившие серьезные страдания гражданскому населению Украины, еще раз подчеркивают отсутствие у России стремление к миру", - заявили в Совете ЕС.

Энергетика

Новые санкции предусматривают запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, начиная с января 2027 года для долгосрочных контрактов и в течение шести месяцев для краткосрочных контрактов, а также ужесточают существующий запрет на сделки с двумя крупными российскими государственными нефтяными компаниями ("Роснефть" и "Газпром Нефть").

ЕС также включил в список татарстанский конгломерат, действующий в российском нефтяном секторе.

Параллельно Брюссель принимает меры против операторов из третьих стран, обеспечивающих получение Россией доходов - двух китайских нефтеперерабатывающих заводов и нефтетрейдера – крупных покупателей российской сырой нефти.

Дополнительные санкции вводятся по всей цепочке создания стоимости "теневого флота". Они также касаются морских реестров, предоставляющих фиктивные флаги судам теневого флота, и крупнейшего портового контейнерного оператора на Дальнем Востоке РФ и ведущего судостроителя для Совкомфлота.

Помимо этого, еще 117 судам введен запрет на доступ в порты и получение услуг. Таким образом, общее число судов, попавших под санкции ЕС, достигло 557, включая танкеры из стран, не входящих в ЕС, которые являются частью теневого флота, поддерживающих энергетический сектор России или транспортируют военное оборудование для России, а также украденное украинское зерно.

Запрет коснулся и на перестрахование судов теневого флота.

Финансовые меры

В ЕС считают, что стейблкоин A7A5, созданный при поддержке российских властей, стал заметным инструментом финансирования деятельности, поддерживающей агрессивную войну. Поэтому санкции введены против его разработчика, кыргызского эмитента и оператора платформы, где она торгуется.

Кроме этого, с сегодняшнего дня 8 банков и нефтетрейдеров из Таджикистана, Кыргызстана, ОАЭ и Гонконга, которые обходят санкции ЕС, подпадают под запрет на транзакции. Пять российских банков – Истина, Земский Банк, Коммерческий Банк Абсолют Банк, МТС Банк и Альфа-Банк также подвергнуты аналогичным мерам. Четыре банка из Беларуси и Казахстана попали под запрет на транзакции из-за их связей с российскими системами финансовых сообщений и платежей.

ЕС запрещает своим операторам взаимодействовать с Российской национальной платежной карточной системой ("Мир") или Системой быстрых платежей ("СБП"). Ограничиваются также поддержание экономических отношений с организациями, действующими в 9 российских особых экономических зонах.

Российские дипломаты

При перемещении по Шенгенской зоне за пределами страны своей аккредитации российские дипломаты теперь будут обязаны заранее информировать соответствующее государство-член ЕС.

Дети

С начала войны России против Украины в 2022 году украинские власти оценивают, что Россия депортировала и принудительно перевезла почти 20 тыс. украинских детей в РФ или на украинские территории, оккупированные Россией. В ЕС эти дети часто сталкиваются с принудительным усыновлением и попытками стереть их украинскую идентичность через принудительную ассимиляцию и индоктринацию. Поэтому ЕС усиливает ответственность тех, кто участвует в такой деятельности, внеся в список 11 новых лиц.

Военная сфера

Санкции ЕС нацелены на предпринимателей и организации, входящие в российский военно-промышленный комплекс, а также на компании из ОАЭ и Китая, производящих или поставляющих в Россию военные и товары двойного назначения. Сегодняшние рестрикции также распространяются на высокопоставленного военного командира КНДР и лицо, ответственное за бесчеловечное обращение с украинскими военнопленными.

Торговля

Совет определил 45 новых организаций, напрямую поддерживающих ВПК России, в том числе путем обхода экспортных ограничений на станки с компьютерным числовым управлением (ЧПУ), микроэлектронику, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие передовые технологические изделия. Они будут подвернуты жестким экспортным ограничениям в отношении товаров двойного назначения. 12 из них расположены в Китае, включая Гонконг, три - в Индии и две - в Таиланде.

Беларусь

Сегодняшние санкции включают пять новых позиций, связанных с военно-промышленным комплексом и правительством Беларуси.