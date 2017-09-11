19 мирных жителей погибли в результате авиаудара в Дэйр-эз-Зоре

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В результате авиаудара в Дэйр-эз-Зоре погибли 19 мирных граждан.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на наблюдателей в Сирии.

В настоящее время, по данным агентства, правительственные силы Сирии готовятся к прорыву вглубь районов города, занятых террористами ИГИЛ.

При этом AFP отмечает, что операция ВС САР проходит при поддержке ВКС России, в связи с чем наблюдатели возлагают именно на РФ ответственность за гибель мирных граждан.

В течение 30 минут два мощных удара обрушились на палаточные городки вдоль Евфрата и лодки на реке. Атака пришлась по деревне Аль-Хрейта в Ираке.

Напомним, что на этой неделе была прорвана блокада Дейр-эз-Зора в Сирии, которая длилась с 2014 года.