18 человек погибли в результате столкновений между фермерами и скотоводами в Нигере

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По крайней мере 18 человек погибли и 43 получили ранения в результате столкновений между фермерами и скотоводами в регионе Тахуа на западе Нигера.

Как передает Report, об этом сообщило сегодня агентство AFP.

По его данным, стадо крупного рогатого скота одного из местных скотоводов уничтожило зерновое поле, что послужило началом жестокого противостояния. В ходе столкновений несколько домов были сожжены.

На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и обороны, чтобы предотвратить возможную эскалацию конфликта, отмечает агентство.

Как оно отмечает, конфликты между фермерами и скотоводами в Нигере возникают довольно часто, особенно в период сбора урожая, который совпадает с началом пастбищного сезона.