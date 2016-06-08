Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Не менее 17 человек погибли в Боливии в результате ДТП с участием автобуса.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

По данным полиции, автобус, совершавший рейс между городами Вильясон у границы с Аргентиной и Ла-Пас, врезался в скалу у дороги, а затем перевернулся.

Портал Correo del Sur сообщает, что среди погибших девять мужчин и восемь женщин.

Это ДТП стало самым крупным с начала года по числу жертв в Боливии.

Ежегодно в этой южноамериканской стране в результате несоблюдения правил дорожного движения и в связи с плохим состоянием дорог погибают порядка тысячи человек, примерно 40 тысяч получают ранения.