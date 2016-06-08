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    17 человек погибли в Боливии в результате ДТП

    В результате аварии 18 ранены

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Не менее 17 человек погибли в Боливии в результате ДТП с участием автобуса.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

    По данным полиции, автобус, совершавший рейс между городами Вильясон у границы с Аргентиной и Ла-Пас, врезался в скалу у дороги, а затем перевернулся. 

    Портал Correo del Sur сообщает, что среди погибших девять мужчин и восемь женщин.

    Это ДТП стало самым крупным с начала года по числу жертв в Боливии. 

    Ежегодно в этой южноамериканской стране в результате несоблюдения правил дорожного движения и в связи с плохим состоянием дорог погибают порядка тысячи человек, примерно 40 тысяч получают ранения.

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