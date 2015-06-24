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    17 человек погибли при пожаре в мексиканском доме престарелых

    Всего на момент трагедии в приюте находились 45 обитателей пожилого возраста

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре в доме престарелых в районе мексиканского города Мехикали на севере страны увеличилось с 15 до 17 человек.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду прокуратура штата Нижняя Калифорния.

    Всего на момент трагедии в приюте находились 45 обитателей пожилого возраста, в основном бездомных и подобранных ранее на улицах. Помимо 17 погибших еще пять человек были госпитализированы, остальные 23 размещены в другом приюте.

    Прокуратура отмечает, что пока так и не установлены причины возгорания, приведшего к столь трагическим последствиям. Пожар начался рано утром во вторник, когда обитатели дома престарелых спали.

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