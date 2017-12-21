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    1600 боевиков ИГ убиты в Афганистане за последние девять месяцев

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 1600 боевиков группировки "Исламское государство" убиты в Афганистане за последние девять месяцев. Как сообщает Report со ссылкой на информагентство Pajhwok, об этом заявили в министерстве обороны Афганистана.

    По данным министерства, в числе убитых находятся 300 командиров группировки, кроме того 8500 боевиков были ранены.

    При этом минобороны Афганистана не предоставило информацию о пострадавших со стороны сил безопасности.

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