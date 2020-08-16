16 человек пострадали в результате урагана на юге Бразилии

По меньшей мере 830 человек остались без крова в результате удара стихии в южном бразильском штате Санта-Катарина.

По меньшей мере 830 человек остались без крова в результате удара стихии в южном бразильском штате Санта-Катарина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу портал G1 со ссылкой на местные власти.

По информации спасательных служб, 16 человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Ураганным ветром, порывы которого превышали 27,7 м/с, и градом разрушено 127 домов, повреждено 55 зданий государственных, региональных и муниципальных учреждений в 22 муниципалитетах, преимущественно на западе и севере штата.