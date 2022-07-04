16 человек погибли в ДТП на севере Индии

По меньшей мере 16 человек погибли в понедельник утром в результате ДТП в районе Кулу в индийском северном штате Химачал -Прадеш

По меньшей мере 16 человек погибли cегодня утром в результате ДТП в районе Кулу в индийском северном штате Химачал -Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ДТП произошло в результате падения пассажирского автобуса с большой высоты в горное ущелье. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной трассы.

По сообщению телеканала NDTV, в автобусе в том числе находились не менее 40 детей, которые ехали на занятия в школу. Спасательная операция продолжается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Кадры с места трагедии демонстрируют серьезно поврежденное транспортное средство.