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16 человек погибли в ДТП на севере Индии

16 человек погибли в ДТП на севере Индии По меньшей мере 16 человек погибли в понедельник утром в результате ДТП в районе Кулу в индийском северном штате Химачал -Прадеш
Другие страны
4 июля 2022 г. 10:32
16 человек погибли в ДТП на севере Индии

По меньшей мере 16 человек погибли cегодня утром в результате ДТП в районе Кулу в индийском северном штате Химачал -Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ДТП произошло в результате падения пассажирского автобуса с большой высоты в горное ущелье. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной трассы.

По сообщению телеканала NDTV, в автобусе в том числе находились не менее 40 детей, которые ехали на занятия в школу. Спасательная операция продолжается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Кадры с места трагедии демонстрируют серьезно поврежденное транспортное средство.

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