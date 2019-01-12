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    Не менее 16 человек погибли при пожаре в клинике для наркозависимых в Эквадоре - ВИДЕО

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли в пятницу в результате сильного пожара, возникшего в клинике для лечения зависимости от наркотиков и алкоголя в городе Гуаякиль в Эквадоре.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета El Comercio.

    По информации издания, жертвы ЧП скончались от угарного газа. Еще несколько человек пострадали, они доставлены в больницу.

    В тушении огня принимали участие 60 пожарных. Причины возгорания выясняются.

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