Не менее 16 человек погибли при пожаре в клинике для наркозависимых в Эквадоре - ВИДЕО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли в пятницу в результате сильного пожара, возникшего в клинике для лечения зависимости от наркотиков и алкоголя в городе Гуаякиль в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета El Comercio.

По информации издания, жертвы ЧП скончались от угарного газа. Еще несколько человек пострадали, они доставлены в больницу.

В тушении огня принимали участие 60 пожарных. Причины возгорания выясняются.