150 казахстанок воюют в рядах группировки "Исламское государство"

По информации Абыкаева, из числа находящихся в "Исламском государстве" создан так называемый "Казахский жамагат".
Спецслужбы Казахстана обеспокоены тем, что в страны СНГ приезжают вербовщики, которые прививают молодежи радикальные взгляды, вовлекают ее в экстремистскую деятельность и отправляют молодых людей в "Исламское государство" для участия в боевых действиях.
Абыкаев отметил, что также тревожит факт саморадикализации молодых людей под воздействием определенных материалов, опубликованных в Интернете.
По данным Абыкаева, пополняемость "ИГ" осуществляется не только и не столько за счет граждан СНГ.
News DepartmentАвтор новости
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