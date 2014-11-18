150 казахстанок воюют в рядах группировки "Исламское государство"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Более 300 казахстанцев воюют в рядах боевиков террористической группировки "Исламское государство", половина из них - женщины. Об этом заявил председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Нуртай Абыкаев.

По информации Абыкаева, из числа находящихся в "Исламском государстве" создан так называемый "Казахский жамагат".

Спецслужбы Казахстана обеспокоены тем, что в страны СНГ приезжают вербовщики, которые прививают молодежи радикальные взгляды, вовлекают ее в экстремистскую деятельность и отправляют молодых людей в "Исламское государство" для участия в боевых действиях.

Абыкаев отметил, что также тревожит факт саморадикализации молодых людей под воздействием определенных материалов, опубликованных в Интернете.

По данным Абыкаева, пополняемость "ИГ" осуществляется не только и не столько за счет граждан СНГ.