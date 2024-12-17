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15-летняя ученица устроила стрельбу в школе в Висконсине, погибли два человека

15-летняя ученица устроила стрельбу в школе в Висконсине, погибли два человека Полиция установила личность устроившего стрельбу в христианской школе в американском штате Висконсин, в результате чего погибли два человека. Стрелком оказалась 15-летняя ученица школы Натали Рапноу.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 10:35
15-летняя ученица устроила стрельбу в школе в Висконсине, погибли два человека

Полиция установила личность устроившего стрельбу в христианской школе в американском штате Висконсин, в результате чего погибли два человека. Стрелком оказалась 15-летняя ученица школы Натали Рапноу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам начальник полиции города Мэдисон Шон Ф.Барнс.

"В результате стрельбы на месте происшествия погибли учитель и подросток. Сама Натали Рапноу получила огнестрельное ранение. Она скончалась по дороге в госпиталь", - заявил начальник полиции.

Кроме того, пострадали шесть учеников школы и один учитель.

"Мы все еще работаем над определением мотива. Детективы поговорили с членами ее семьи сегодня вечером, а также провели обыск в доме стрелявшей здесь, в Мэдисоне", - заявил Барнс.

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Версия на английском языке Teenage girl shoots dead fellow student and teacher at Wisconsin school
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də məktəbdə atışma: müəllim və yeniyetmə öldürülüb

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