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15 человек стали жертвами вооружённого нападения на юге Таиланда

15 человек стали жертвами вооружённого нападения на юге Таиланда

Не менее 15 человек погибли, ещё четверо были ранены в результате вооружённого нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство Reuters.

После атаки нападавшие воспользовались взрывчаткой и рассыпали гвозди на проезжей части для задержки преследователей. 

Правоохранители считают, что нападение совершили местные сепаратисты. 

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тыс. человек.

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