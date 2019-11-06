15 человек стали жертвами вооружённого нападения на юге Таиланда

Не менее 15 человек погибли, ещё четверо были ранены в результате вооружённого нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило агентство Reuters.

После атаки нападавшие воспользовались взрывчаткой и рассыпали гвозди на проезжей части для задержки преследователей.

Правоохранители считают, что нападение совершили местные сепаратисты.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате перестрелок и взрывов погибли около 7 тыс. человек.