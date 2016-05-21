15 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли и 30 пострадали в результате того, что переполненный частный автобус сорвался в ущелье на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

По словам выживших пассажиров, водитель потерял контроль над транспортным средством в тот момент, когда он был занят разговором по мобильному телефону во время движения, что послужило причиной инцидента.

Семь человек скончались на месте, все пострадавшие были доставлены в больницы, отмечает издание.