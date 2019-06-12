1400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило информацию о том, что 1 400 непальских рабочих погибли во время строительства стадионов для чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщает Arab News. Немецкая компания WDR выпустила документальный фильм, в котором рассказывается о тяжелой жизни рабочих, принимающих участие в строительстве объектов турнира.

Представитель Министерства труда Нараян Рагми отметил, что он не знал о картин, однако подтвердил факт гибели многих соотечественников.

"С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, 200 или 300. Я должен уточнить это с властями, непосредственно связанными с проблемой",- сказал Рагми.

По информации WDR, родственники погибших не получили никакой компенсации от Катара.