14 полицейских погибли при нападении "Талибана" на два блокпоста в Афганистане

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» на два блокпоста в афганской провинции Гильменд на юге страны погибли по меньшей мере 14 полицейских.

Как передает Report, об этом сообщает Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.

Отмечается, что инциденты произошли в ночь с 16 на 17 декабря.

По словам губернатора провинции, в одном из нападений погибли 11 полицейских, ещё двое получили ранения.