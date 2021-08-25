14 млн человек в Афганистане могут столкнуться с голодом

Жители Афганистана из-за захвата власти боевиками радикального движения «Талибан», засухи и пандемии коронавирусной инфекции могут столкнуться с массовым голодом.

Жители Афганистана из-за захвата власти боевиками радикального движения "Талибан", засухи и пандемии коронавирусной инфекции могут столкнуться с массовым голодом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

"Надвигается идеальный шторм из-за нескольких лет засухи, конфликтов и экономического ухудшения, усугубляемого COVID. Число людей, идущих навстречу голодной смерти, выросло до 14 миллионов", — заявил он.

Бизли добавил, что если положение в стране ухудшится, жителей Афганистана ждет настоящий "ад за земле".

По словам представителя ООН, мировые политики должны действовать быстро, так как Афганистану необходима помощь извне. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, к сентябрю в страну нужно направить не менее 200 млн долларов. Бизли выразил надежду, что выделить эти средства на помощь афганцам смогут власти США, Катара, а также других арабских государств Персидского залива.