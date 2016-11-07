14-летний араб, принимавший участие в совершении теракта в Иерусалиме, приговорен к 12 годам тюрьмы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Окружной суд в Иерусалиме приговорил 14-летнего Ахмада Манасру к 12 годам тюремного заключения за причастность к совершению теракта в иерусалимском районе Писгат Зеэв.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в результате теракта были тяжело ранены двое израильтян -13-летний мальчик и 21-летний мужчина.

15-летний двоюродный брат Ахмада, который после нападения на гражданских лиц попытался с ножом атаковать бойцов пограничной службы, был застрелен.

Помимо 12 лет заключения террорист заплатит компенсацию в размере 21 тыс. долларов (80 тысяч шекелей) одному из пострадавших в теракте и 26 тыс. долларов (100 тысяч шекелей) семье второго раненого.