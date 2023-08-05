135 человек эвакуированы из-за лесного пожара в Каталонии

По меньшей мере 135 человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Каталонии.

По меньшей мере 135 человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Каталонии.

Как предает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter региональная пожарная служба.

"135 человек были эвакуированы этой ночью из-за лесного пожара в Портбоу", - говорится в публикации. Возгорание началось 4 августа. Из соображений безопасности было приостановлено движение поездов между каталонскими населенными пунктами Портбоу и Фигерас.

Жителям некоторых районов было сказано не покидать свои дома. Сильные порывы ветра осложняют тушение огня.