Обама вызывает у американцев больше восхищение, чем Трамп - опрос

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп занял вторую строчку в перечне деятелей, вызывавших в 2018 году наибольшее восхищение у американцев, уступив первенство своему предшественнику - Бараку Обаме.

Об этом сообщила в четверг социологическая служба Gallup, составляющая такой список ежегодно с 1946 года.

Как следует из опубликованных на сайте организации итогов проведенного 3-12 декабря опроса 1025 американцев, 19% назвали Барака Обаму человеком, вызывающим у них наибольшее восхищение, а 13% опрошенных отдали свои голоса Дональду Трампу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Третью и четвертую строчки в списке заняли экс-президент США Джордж Буш - старший и Папа Римский Франциск, получившие по 2% голосов, а миллиардер Билл Гейтс, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, экс-президент Билл Клинтон, Далай-лама, бывший вице-президент США Джо Байден, предприниматель Илон Маск и вице-президент США Майкл Пенс получили по 1% голосов.