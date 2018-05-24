13 человек погибли, свыше 70 получили ранения в результате беспорядков в Индии - ВИДЕО

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли, свыше 70 получили ранения за прошедшие двое суток в результате столкновений демонстрантов с полицией в индийском городе Тутикорин, штатt Тамилнад, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

22 мая этот портовый город захлестнули массовые демонстрации, участники которых требовали закрытия уже существующего медеплавильного завода компании Sterlite Industries, а также выступали против сооружения нового.

Горожане полагают, что работа этого предприятия загрязняет Тутикорин и является одной из ключевых причин ухудшения здоровья у местного населения, которое наблюдается еще с 2013 года.