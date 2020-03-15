​13 человек излечились в Польше от коронaвируса

Тринадцать человек выздоровели в Польше после заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас журналистам в Варшаве.

По последним данным, в Польше выявлено 93 случая заражения COVID-19, двое пациентов скончались. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19, несколько тысяч находятся на домашнем карантине. Первый зараженный был выявлен в Польше 4 марта.

"Мы предполагали, что к концу недели у нас будет около сотни случаев. Мы делаем около 1500 тестов в день. У нас 13 выздоровевших. Это хорошая информация", - сказал Пинкас.