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    120 детей отравились на востоке Китая

    Причиной госпитализации стало подозрение на пищевое отравление

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В трех детских садах провинции Цзянси в Китае были госпитализированы около 120 детей.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, причиной госпитализации стало подозрение на пищевое отравление.

    В результате 36 детей были отправлены в госпиталь, 62 - оставлены под наблюдением медиков, а 22 вернулись домой.

    Сообщается, что симптомы отравления, такие как рвота и боли в животе, проявились у малышей, когда их развозили домой после занятий.

    В настоящее время власти провинции проводят расследование инцидента.

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