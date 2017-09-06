120 детей отравились на востоке Китая

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В трех детских садах провинции Цзянси в Китае были госпитализированы около 120 детей.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, причиной госпитализации стало подозрение на пищевое отравление.

В результате 36 детей были отправлены в госпиталь, 62 - оставлены под наблюдением медиков, а 22 вернулись домой.

Сообщается, что симптомы отравления, такие как рвота и боли в животе, проявились у малышей, когда их развозили домой после занятий.

В настоящее время власти провинции проводят расследование инцидента.