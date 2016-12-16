 Наверх
    Закрыть фоторежим

    12-летний мальчик пытался заложить бомбу на рождественской ярмарке в Германии

    Прибывшие на место саперы произвели контролируемый подрыв бомбы

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Власти Германии расследуют дело 12-летнего мальчика, который пытался взорвать самодельную бомбу на рождественской ярмарке. 

    Как сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ, это произошло в городе Людвигсхафен на западе страны.

    В конце ноября мальчик оставил на ярмарке рюкзак со взрывным устройством, начиненным гвоздями, детонатор не сработал.

    В начале декабря ребенок еще раз заложил взрывное устройство, на этот раз спрятав его в кустах. Прохожие заметили подозрительную сумку и сообщили о ней полиции. Прибывшие на место саперы произвели контролируемый подрыв бомбы.

    Полиция задержала мальчика 5 декабря. С тех пор он содержится в специальном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi