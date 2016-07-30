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    В Афганистане предотвращен теракт, который должен был совершить 12-летний мальчик

    Это не первый случай привлечения детей к терактам со стороны террористических группировок

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана предотвратили теракт на стадионе на северо-западе страны, который должен был совершить 12-летний мальчик.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Khaama, террористическая группа Абдуль Азиза назначила подростка исполнителем теракта на стадионе в городе Калайи Нау — административном центре провинции Багдис.

    Группировка "Талибан", действующая в Афганистане и Пакистане, и террористы "Сети Хаккани" часто привлекают детей к террористической деятельности, в том числе проводят подготовку смертников.

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