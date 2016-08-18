12 человек погибли при минометном обстреле центра по приему беженцев в Ираке

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли и 35 получили ранения в результате минометного обстрела центра по приему перемещенных лиц в Ираке со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, атаке подвергся центр, расположенный к северу от города Байджи (провинция Салах-эд-Дин, 200 км от Багдада). Сообщается, что там собирались семьи, бежавшие из контролируемых террористами районов.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.