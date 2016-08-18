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    12 человек погибли при минометном обстреле центра по приему беженцев в Ираке

    Атаке подвергся центр, где собирались семьи, бежавшие из контролируемых террористами ИГ районов

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли и 35 получили ранения в результате минометного обстрела центра по приему перемещенных лиц в Ираке со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

    По его данным, атаке подвергся центр, расположенный к северу от города Байджи (провинция Салах-эд-Дин, 200 км от Багдада). Сообщается, что там собирались семьи, бежавшие из контролируемых террористами районов.

    Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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