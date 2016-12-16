11 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков на пост ВС в Буркина-Фасо

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 военнослужащих правительственной армии Буркина-Фасо погибли в результате нападения вооруженных боевиков на пост Вооруженных сил на севере страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, атака произошла в районе населенного пункта Нассумбу, расположенного в 70 км от границы с Мали.

Как сказал представитель региональных властей Мохаммед Дах, местонахождение еще двоих военнослужащих неизвестно. По его словам, речь идет о самом масштабном нападении боевиков на армейские подразделения Буркина-Фасо.

Власти направили в зону инцидента армейское подкрепление. Ведется поиск нападавших.

Атакованное подразделение армии Буркина-Фасо является частью антитеррористического батальона, размещенного на севере страны в начале 2013 года.