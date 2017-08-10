11 стран не признали Конституционную ассамблею Венесуэллы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Венесуэлы выразило протест послам и представителям 11 стран региона, которые подписали совместное заявление о непризнании Конституционной ассамблеи (КА) республики.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Сегодня мы приняли послов и поверенных в делах 11 из 12 стран, которые вчера [во вторник] совершили еще одну историческую ошибку, а именно провели встречу, чтобы попытаться запугать Боливарианскую Республику Венесуэла, чтобы не признать наше правовое устройство, чтобы не признать законность КА", - сказал Арреаса в эфире телеканала "Venezolana de Televisión".

Отметим, во вторник в столице Перу прошла встреча глав МИД и представителей 17 стран Южной, Центральной и Северной Америки. По ее итогам 12 государств приняли совместное заявление, в котором "осудили нарушение демократического строя в Венесуэле" и заявили, что не признают КА и все принятые ей решения.

Документ подписали Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу.