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11 человек стали жертвами сильного ветра в Китае

11 человек стали жертвами сильного ветра в Китае Сильный ветер на территории провинции Цзянсу на востоке Китая стал причиной гибели 11 местных жителей, более 100 человек получили ранения и травмы
Другие страны
1 мая 2021 г. 07:40
11 человек стали жертвами сильного ветра в Китае

Сильный ветер на территории провинции Цзянсу на востоке Китая стал причиной гибели 11 местных жителей, более 100 человек получили ранения и травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу администрация города Наньтун.

Отмечается, что в отдельных районах порывы ветра достигали 45 м/с. Ветер нарушил работу местных линий электропередачи и разрушил ряд строений, повредив несколько автомобилей.

По данным властей, в районе бедствия оказались около 3 тыс. человек, они были экстренно эвакуированы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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