11 человек серьезно пострадали во время протестов в Нью-Дели

По меньшей мере 11 участников протестов против новой редакции закона о гражданстве Индии получили в пятницу серьезные травмы в ходе беспорядков в Нью-Дели и были доставлены в городские больницы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, особенно напряженная ситуация сложилась в районе Дарьягандж, где протестующие пытались разгромить полицейский пост и подожгли автомобиль.

Полиция использовала против манифестантов водометы и дубинки. В правоохранительных органах заявляют, что не применяли слезоточивый газ.

На фоне беспорядков были закрыты несколько станций метрополитена.