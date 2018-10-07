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    11 человек погибли в результате землетрясения в Гаити - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в субботу у северного побережья Республики Гаити, передает Report. 

    Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя правительства страны. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу в 19 км от города Пор-де-Пе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11,7 км.

    ***05:03

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу у северного побережья Республики Гаити.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 175 км к северо-западу от столицы республики города Порт-о-Пренс. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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