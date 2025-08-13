11 человек погибли в ДТП в Индии

По меньшей мере 11 человек, включая женщин и детей, погибли и еще 12 пострадали в дорожно-транспортном происшествии на шоссе Дауса-Манохарпур в индийском штате Раджастхан.

Как передает Report со ссылкой на Times of India, об этом сообщила служба безопасности Индии.

Люди возвращались после совершения молитв в храме Кхату Шьям на пикапе, который столкнулся с грузовиком-контейнеровозом.

Пикап на высокой скорости врезался в заднюю часть большегрузного автомобиля, припаркованного на обочине.

В момент аварии в пикапе находился 31 человек.