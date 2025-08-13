О нас

11 человек погибли в ДТП в Индии

11 человек погибли в ДТП в Индии По меньшей мере 11 человек, включая женщин и детей, погибли и еще 12 пострадали в дорожно-транспортном происшествии на шоссе Дауса-Манохарпур в индийском штате Раджастхан.
Другие страны
13 августа 2025 г. 11:39
11 человек погибли в ДТП в Индии

По меньшей мере 11 человек, включая женщин и детей, погибли и еще 12 пострадали в дорожно-транспортном происшествии на шоссе Дауса-Манохарпур в индийском штате Раджастхан.

Как передает Report со ссылкой на Times of India, об этом сообщила служба безопасности Индии.

Люди возвращались после совершения молитв в храме Кхату Шьям на пикапе, который столкнулся с грузовиком-контейнеровозом.

Пикап на высокой скорости врезался в заднюю часть большегрузного автомобиля, припаркованного на обочине.

В момент аварии в пикапе находился 31 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda yol qəzasında 11 nəfər ölüb

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi