107-летняя женщина выздоровела после заражения COVID-19

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Корнелия Рас из Нидерландов, которой 107 лет, стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает нидерландский портал NU.nl со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным портала, Рас проходила лечение в больнице с середины марта после того, как заразилась во время церковной службы.

8 апреля она была выписана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.