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100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко

100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко

Депутаты Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, в связи с делом об узурпации власти Порошенко и его командой были вызваны 100 чиновников.

Бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что депутатов вызвали для того, чтобы они дали показания о том, что якобы правительство бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана назначалось без коалиции. Он также оценил дело как "абсурдное".

Ранее в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается бюро.

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