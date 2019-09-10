100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко

Депутаты Верховной рады Украины были вызваны на допрос Украинским Государственным бюро расследований (ГБР) по уголовному делу экс-президента страны Петра Порошенко.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, в связи с делом об узурпации власти Порошенко и его командой были вызваны 100 чиновников.

Бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что депутатов вызвали для того, чтобы они дали показания о том, что якобы правительство бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана назначалось без коалиции. Он также оценил дело как "абсурдное".

Ранее в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается бюро.