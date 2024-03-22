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10 украинских пилотов завершили базовое обучение управлению F-16 в Великобритании

10 украинских пилотов завершили базовое обучение управлению F-16 в Великобритании 10 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС.
Другие страны
22 марта 2024 г. 13:41
10 украинских пилотов завершили базовое обучение управлению F-16 в Великобритании

10 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили базовый курс обучения полетам на истребителях F-16, который был организован британскими ВВС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

"10 пилотов прошли базовую летную, наземную школу и языковую подготовку в Великобритании", - отмечается в сообщении.

В декабре МО Великобритании сообщало, что группа из шести военнослужащих ВСУ завершила базовый курс по обучению полетным навыкам на истребителях F-16 и приступила к тренировочным полетам в Дании.

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Версия на английском языке First Ukrainian pilots graduate from UK flight training

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