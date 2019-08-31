 Наверх

10 человек пострадали в результате стрельбы на стадионе в США

10 человек пострадали в результате стрельбы на стадионе в США

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пиблз", который проходил между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон". 

Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!