10 человек погибли и 15 ранены в столкновениях в ливийской столице

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ 10 человек убиты, 15 ранены в столкновениях, вспыхнувших в пятницу в Триполи между вооруженными группировками.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, перестрелка произошла в квартале Абу-Слим ливийской столицы.

Столкновения начались еще минувшей ночью между отрядами бывших ополченцев из альянса "Рассвет Ливии", который около полутора лет назад захватил столицу, и продолжаются до сих пор.

Враждующие группировки выясняют отношения и делят сферы влияния.