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    10 человек погибли и 15 ранены в столкновениях в ливийской столице

    Столкновения начались между отрядами бывших ополченцев из альянса Рассвет Ливии

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ 10 человек убиты, 15 ранены в столкновениях, вспыхнувших в пятницу в Триполи между вооруженными группировками.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, перестрелка произошла в квартале Абу-Слим ливийской столицы.

    Столкновения начались еще минувшей ночью между отрядами бывших ополченцев из альянса "Рассвет Ливии", который около полутора лет назад захватил столицу, и продолжаются до сих пор.

    Враждующие группировки выясняют отношения и делят сферы влияния. 

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