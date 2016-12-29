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    10 человек погибли, более 20 ранены в результате взрыва в городском парке на Филиппинах

    Взрыв прогремел во время боксерского матча

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В городе Хилонгос на филиппинском острове Лейте произошел взрыв в городском парке. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ,  взрыв прогремел накануне  вечером  в городском парке во время боксерского матча, который проходил в рамках ежегодного католического фестиваля.

    По данным министерства соцобеспечения Филиппин, по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 получили ранения. 

    По словам некоторых очевидцев, взрывов было два - первый взрыв произошел в центре, перед объявлением победителей матча, второй прогремел через несколько секунд.

    Предполагается, что взрывы были произведены радиоуправляемыми бомбами.

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