10 человек погибли, более 20 ранены в результате взрыва в городском парке на Филиппинах

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В городе Хилонгос на филиппинском острове Лейте произошел взрыв в городском парке. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, взрыв прогремел накануне вечером в городском парке во время боксерского матча, который проходил в рамках ежегодного католического фестиваля.

По данным министерства соцобеспечения Филиппин, по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 получили ранения.

По словам некоторых очевидцев, взрывов было два - первый взрыв произошел в центре, перед объявлением победителей матча, второй прогремел через несколько секунд.

Предполагается, что взрывы были произведены радиоуправляемыми бомбами.