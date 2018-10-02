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    10 человек погибли, 25 ранены при взрыве в Афганистане

    Взрыв прогремел во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана прогремел взрыв, по меньшей мере 10 человек погибли, 25 получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в афганской провинции Нангархар на востоке страны. 

    Взрывное устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда. 

    Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

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