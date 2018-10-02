10 человек погибли, 25 ранены при взрыве в Афганистане

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Во время предвыборной встречи кандидата на выборах в парламент Афганистана прогремел взрыв, по меньшей мере 10 человек погибли, 25 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в афганской провинции Нангархар на востоке страны.

Взрывное устройство сработало в офисе политика Насира Мохмонда.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.