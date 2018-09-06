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    10 человек госпитализированы рейса Дубай - Нью Йорк из-за вспышки неизвестной болезни на борту

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет, прилетевший в Нью-Йорк из Дубая, поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров. Как отмечается, на борту самолета находилось около 500 человек, 10 из них были госпитализированы в больницу, сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC.   

    Сообщается, что остальных пассажиров отпустили. При этом их заставили оставить контактные данные на тот случай, если у кого-то и изменится состояние или у врачей появятся вопросы.

    Эксперты предварительно установили причину инцидента. В частности, на борту самолета находились несколько человек из Мекки, где сейчас бушует тяжелая эпидемия.

    Напомним, сегодня сообщалось, что в Нью-Йорке сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди не выпускали из самолета пассажиров рейса авиакомпании Emirates, после информации о недомогании порядка 100 человек на борту. 

    Рейс EK203 приземлился в аэропорте в среду, 5 сентября. После приземления пилот самолета сообщил, что у двух пассажиров наблюдается сильный жар, а порядка 100 пассажиров "безостановочно кашляют".

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