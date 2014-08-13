Экс-президенту Грузии Саакашвили предъявлено обвинение в растрате госсредств

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено еще одно обвинение.Как сообщает Report.az со ссылкой на ИТАР-ТАСС,

главная прокуратура Грузии заявила сегодня, что Саакашвили обвиняется в растрате государственных средств.

5 августа Главная прокуратура Грузии приняла постановление о привлечении экс-президента Михаила Саакашвили и бывшего главы МВД Вано Мерабишвили к уголовной ответственности по статье "вооруженное нападение". В сообщении ведомства отмечалось, что "Саакашвили и Мерабишвили признаны организаторами совершенного 14 июля 2005 года в Тбилиси вооруженного нападения на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили и его жестокого избиения".

Ранее, 28 июля Главная прокуратура Грузии приняла постановление "о привлечении к уголовной ответственности Саакашвили по обвинению в превышении служебных полномочий".

Городской суд Тбилиси 2 августа заочно рассмотрел ходатайство главпрокуратуры и заочно избрал для Саакашвили в качестве меры пресечения арест.

М. Саакашвили занимал должность президента Грузии с января 2004 года до 17 ноября 2013 года. В середине ноября прошлого года он уехал из Грузии и жил сперва в США, затем в Европе, в последние полгода, в основном, на Украине. С 1 августа этого года Саакашвили вновь обосновался в Соединенных Штатах. 3 августа экс-президент заявил в Нью-Йорке, что считает обвинения главпрокуратуры Грузии в его адрес необоснованными.