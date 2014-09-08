Швейцария заявила о намерении предоставить убежище Сноудену

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная прокуратура Швейцарии заявила, что готова предоставить убежище Эдварду Сноудену. Как сообщает Report, об этом пишет газета Sonntags Zeitung.

По информации издания, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) может укрыться в Швейцарии, если согласится дать показания против своего бывшего работодателя — АНБ — и раскрыть подробности шпионской деятельности американской разведки.

Прокуратура опубликовала специальный документ под названием «Какие правила должны действовать в случае, если Эдвард Сноуден прибудет в Швейцарию и США пришлют запрос о его выдаче». В нем говорится, что бывшему сотруднику спецслужб может быть гарантировано право убежища, правда, лишь в случае, если это не противоречит «высшим государственным обязательствам». Есть ли они у конфедерации, прокуратура проверит в ближайшее время. Правительство Швейцарии это решение пока никак не прокомментировало.

Эдвард Сноуден в 2013 году разоблачил систему тотальной слежки, которую вели американские спецслужбы, и передал для публикации в СМИ документы о деятельности ЦРУ и АНБ. Россия согласилась предоставить убежище Сноудену на временной основе.