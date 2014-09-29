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    Число пострадавших от извержения вулкана в Японии превысило 60 человек

    Главное метеорологическое агентство Японии установило третий по пятибалльной шкале уровень опасности

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число пострадавших от извержения вулкана Онтакэ в Японии составило 63 человека. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Kiodo, об этом заявили власти префектур Гифу и Накано.

    Извержение вулкана (высота 3067 метров) на границе японских префектур Нагано и Гифу произошло утром 27 сентября. Главное метеорологическое агентство Японии установило третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Запрещено приближаться к подножию вулкана и подниматься на гору.

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