Число жертв конфликта в Сирии превысило 191 тысячу человек

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Число жертв конфликта в Сирии со времени его начала и вплоть до апреля 2014 года составило по меньшей мере 191 тысячу 369 человек. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в докладе ООН.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к разным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки "Исламское государство", в начале июня возглавившие наступление на северные и западные районы Ирака и объявившие 29 июня о создании "Исламского халифата" на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии.