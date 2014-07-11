Число жертв в результате израильской операции в секторе Газа приблизилось к 100

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В результате израильской операции в секторе Газа погибло 98 человек, более 670 получили ранения. Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения сектора Ашраф аль-Кидра.

По данным аль-Кидры, в результате ночной бомбардировки дома семьи Ганнам в городе Рафахе пять человек погибли, включая женщину и ребенка, а также 15 были ранены.

К началу четвертых суток операция "Нерушимая стена" по-прежнему сводится к дистанционным ударам с воздуха и моря по широкому кругу целей, среди которых — дома активистов ХАМАС и других палестинских группировок, продолжающих массированные ракетные обстрелы юга и центра Израиля.

Удары по Газе на данный момент не достигли главной цели со стороны Израиля — прекращения палестинских обстрелов. За время операции, по последним подсчетам израильской армии, боевики выпустили 548 ракет, из которых 118 были перехвачены батареями ПРО "Железный купол". С израильской стороны жертв пока нет.

