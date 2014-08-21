Число жертв вируса Эбола достигло 1350 человек

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Число умерших от заражения вирусом лихорадки Эбола выросло до 1350. Об этом сообщает

Report со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, больше всего смертей зафиксировано в Либерии, где от вируса скончались по меньшей мере 576 человек. Всего за два дня, 17 и 18 августа, сразу в трех странах Западноафриканского региона: Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, было зарегистрировано 106 новых смертей, спровоцированных вирусом Эбола. За это же время, как сообщается, число новых случаев заражения увеличилось на 221.

Ранее сообщалось о 1145 умерших и о 2127 случаях заражения.

Геморрагическая лихорадка Эбола — смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контакта с инфицированными вирусом предметами. Эпидемия заболевания затронула Сьерра-Леоне, Либерию, Гвинею и Нигерию.Ранее США доставили в Либерию партию экспериментальной вакцины ZMapp от лихорадки Эбола. По данным ВОЗ, всего существует не более 10-12 доз этой вакцины.