Чешский премьер призвал к поиску альтернативных рынков на фоне санкций против РФ

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Чешский премьер-министр Богуслав Соботка рассматривает вариант увеличения экспорта чешской продукции в страны, не вовлеченные в "торговую войну" с Россией на фоне санкций в отношении этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Prague Post, Б.Соботка призвал страны ЕС снять определенные санкции против РФ в связи с наступившим перемирием на востоке Украины.

Он заявил о необходимости усилить дипломатические и экономические усилия для увеличения экспорта чешской продукции в страны не вовлеченные в торговую войну с Россией, а именно, в Азербайджан, Грузию, Беларусь, Казахстан, Китай, страны Латинской и Центральной Америки.

Отметим, что на фоне санкций США и ЕС в отношении РФ, многие восточно-европейские страны, имеющие тесные экономическо-торговые связи с Россией, в том числе и Чехия, заявили, что от санкций также страдают и их экономики.