Часть Бруклинского моста обрушилась в Нью-Йорке, 5 человек ранены

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Фасадная часть Бруклинского моста в Нью-Йорке обрушилась, в результате пять человек получили ранения.

Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Департаменте пожарной охраны Нью-Йорка.

Декоративный фасад обрушился на пешеходную часть под мостом. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.

Проводится расследование происшествия, причина обрушения выясняется.

Бруклинский мост является одним из старейших висячих мостов в США, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в городе Нью-Йорк. Длина моста составляет 1825 метров.