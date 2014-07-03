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    Часть Бруклинского моста обрушилась в Нью-Йорке, 5 человек ранены

    Проводится расследование происшествия, причина обрушения выясняется

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Фасадная часть Бруклинского моста в  Нью-Йорке обрушилась, в результате пять человек получили ранения. 

    Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости,  об этом заявили в Департаменте пожарной охраны Нью-Йорка.

    Декоративный фасад обрушился на пешеходную часть под мостом. Пострадавшие были доставлены в больницу с  травмами.

    Проводится расследование происшествия, причина обрушения выясняется.

    Бруклинский мост является одним из старейших висячих мостов в США, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в городе Нью-Йорк. Длина моста составляет 1825 метров. 

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