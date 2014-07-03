Часть Бруклинского моста обрушилась в Нью-Йорке, 5 человек ранены

Как сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Департаменте пожарной охраны Нью-Йорка.
Декоративный фасад обрушился на пешеходную часть под мостом. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.
Проводится расследование происшествия, причина обрушения выясняется.
Бруклинский мост является одним из старейших висячих мостов в США, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в городе Нью-Йорк. Длина моста составляет 1825 метров.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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